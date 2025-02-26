Ofsayt ve VAR kuralı değişiyor mu? FIFA'da büyük devrim!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Mart'ta Glasgow'da düzenlenecek toplantısında oyun kurallarında değişiklikleri ele alacak. Görüşülecek konular arasında Arsene Wenger’in önerdiği yeni ofsayt kuralı, VAR kararlarının canlı açıklanması ve teknik direktörlere itiraz hakkı tanınması yer alıyor. Ayrıca, maçlardaki zaman kaybını önlemek için süre durdurma sistemi de gündemde olacak.

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Futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık genel toplantısını 1 Mart Cumartesi günü İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.

FIFA'yla birlikte düzenlenecek toplantıda oyun kurallarında yapılması planlanan değişiklikler ve daha önce denemeye alınan kurallar görüşülecek.

OFSAYT KURALI DEĞİŞEBİLİR!

Arsenal'ın efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in adını alan "Wenger yasası" da gündemdeki konulardan biri olacak. Wenger, ofsayt kuralının değişmesi için verdiği öneride kuralın savunmacılardan çok hücumculara fayda sağlaması gerektiğini savunmuştu.

Wenger'in önerisi hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun tamamen önündeyse ofsayt kuralının verilmesi yönünde. Savunmacıyla hücum oyuncusunun bir noktada hizalanması durumunda ise önerilen kurala göre ofsayt verilmeyecek.

Sport'un aktardığı haberde Wenger'in bu değişiklikle hakem ve VAR'ın işini kolaylaştırmayı hedeflediği, milimetrik ofsaytların ortadan kaldırılarak hücum futbolunu teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

VAR KARARLARI CANLI AÇIKLANACAK

Toplantıda tartışılması planlanan bir diğer öneri ise VAR kararlarının maç anında canlı olarak açıklanması. Daha önce 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda denenen kuralla kararların daha net anlaşılabilmesi hedefleniyor.

IFAB'ın toplantısında konulardan biri de basketboldaki itirazın hakkının futbola uygulanması olacak. Bu kararın hayata geçmesi halinde teknik direktörler itiraz hakkı elde edebilecek.

Ek olarak maçlardaki zaman kaybını önleyebilmek için süre durdurma da toplantıda tartışılacak konulardan biri olacak.

Kaynak: NTV Spor