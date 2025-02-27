BIST 9.573
DOLAR 36,46
EURO 38,34
ALTIN 3.418,46
HABER /  DÜNYA

Trump, AB'ye yönelik yüzde 25 tarife planladıklarını söyledi

Trump, AB'ye yönelik yüzde 25 tarife planladıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Abone ol

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.

Tarifelerin zamanlaması kafa karışıklığına neden oldu

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söylemesi ancak aynı zamanda bunların 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıklaması kafa karışıklığına neden oldu.

ABD Başkanı, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Trump, tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce karşılıklı tarifeler ve bazı sektörlere yönelik gümrük vergileri için 2 Nisan tarihine işaret etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den CHP'ye: Söylemleri çok icraatları yok
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den CHP'ye: Söylemleri çok icraatları yok
2. Lig ekibi Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
2. Lig ekibi Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı
Türkiye Filistin için Uluslararası Adalet Divanına beyan sunacak
Türkiye Filistin için Uluslararası Adalet Divanına beyan sunacak
Türkiye Kupası'nda hakem maça devam edemedi
Türkiye Kupası'nda hakem maça devam edemedi
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Kübra Par'dan ön seçim pusulası yorumu: Tek ismin olduğu bir seçim, seçim midir?
Kübra Par'dan ön seçim pusulası yorumu: Tek ismin olduğu bir seçim, seçim midir?
Trabzonspor: Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir
Trabzonspor: Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir
Ofsayt ve VAR kuralı değişiyor mu? FIFA'da büyük devrim!
Ofsayt ve VAR kuralı değişiyor mu? FIFA'da büyük devrim!
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den cevap geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den cevap geldi
FIFA'dan Sivasspor'a 'transfer yasağı' müjdesi
FIFA'dan Sivasspor'a 'transfer yasağı' müjdesi