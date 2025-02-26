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2. Lig ekibi Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

2. Lig ekibi Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü maçında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. 

Maça hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip, 5'inci dakikada Ulaş Zengin'in attığı golle 1-0 öne geçti. 7'nci dakikada Erdem Can Polat, İskenderunspor'un 2'nci golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük, 51'inci dakikada penaltıdan Muhammed Mert'in fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve İskenderunspor maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten İskenderunspor, grubu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 3 puanı bulunan Fatih Karagümrük ise grubu 5'inci sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

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