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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Dünya liderleri telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

İTALYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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