AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den CHP'ye: Söylemleri çok icraatları yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir şekilde eleştirerek, 'Söylemleri çok, icraatları yok' ifadelerini kullandı.

AK Parti, teşkilat yapılanmasında değişim ve yenilenme sürecine girerken, sürecin detaylarını AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir A Haber ekranlarında paylaştı.

Özdemir, İstanbul'daki ulaşım sorunları ve belediyecilik hizmetlerine dair önemli açıklamalarda bulunarak, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir şekilde eleştirdi. İstanbul'daki metro projelerinin yavaşladığını, otobüs filosunun yenilenmediğini ve trafik sorununun büyüdüğünü belirten Özdemir, mevcut yönetiminin icraatlarını eleştirerek, "Söylemleri çok, icraatları yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, AK Parti'nin 2028 seçimlerinde İstanbul'u kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Özdemir, partinin geleceğe yönelik vizyonunu ve hedeflerini de paylaştı.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satır başlıkları;

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kuruluşundan bu yana çok değerli isimler görev yaptı. Abdullah Özdemir, bu görevi devralırken önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirtti. "Bizim bakış açımızda bir maratonda atlet vardır ve bayrağı başka bir atlete verir. O bayrak daha ileri bir yere götürülür. Biz de bu bayrağı çok iyi bir yerlere taşımak istiyoruz." dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR: İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ

Özdemir, öncelikli hedeflerinin 2028 seçimleri olduğunu belirterek, "O seçimlerde İstanbul'da çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da 2029 yerel seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN TRAFİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Abdullah Özdemir, belediyecilik alanında uzun yıllara dayanan deneyimi olduğunu vurguladı. Büyükşehir Meclisinde 8 yıl görev aldığını, 3 yıl belediye başkanlığı yaptığını ve İstanbul Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "İstanbul gibi bir kentin nerelerden alındığını ve hangi noktalara yükseltildiğini iyi biliyorum. Ancak ne yazık ki şu an İstanbul'da ulaşım konusunda büyük bir geriye gidiş yaşanıyor. Her yıl 300-400 bin yeni araç trafiğe çıkıyor. Mevcut yönetimin makul bir performans sergilemesi bir yana, çok hızlı adımlar atması gerekirdi." dedi.

"İSTANBUL'UN ULAŞIM YATIRIMLARI YETERSİZ KALDI"

Özdemir, İstanbul'daki trafik ve ulaşım yatırımlarının son yıllarda yavaşladığını belirterek, "Bu 6 yıllık dönem içerisinde raylı sistemlerde, kara yollarında ve diğer alanlarda ciddi bir rehavet ve geriye dönüş söz konusu. Trafik probleminin en büyük nedeni de yapılamayan işlerdir." şeklinde konuştu.

1990'lı yıllarda da İstanbul'da trafik sorunu olduğunu hatırlatan Özdemir, "Kent büyüdü ve ciddi bir nüfus aldı. Hükûmetimizin yapmış olduğu Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve metro çalışmaları İstanbul'u çok ileri bir noktaya götürmüştü. Ancak 2019'dan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan metro ilerleme oranları çok düşük kaldı." ifadelerini kullandı.

"METRO PROJELERİ YAVAŞLADI"

Özdemir, İstanbul'daki metro projelerinin 2019 sonrası büyük oranda yavaşladığını belirterek, "2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kent İçi Ulaşım Sistemleri dersi aldığımda İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 44 kilometreydi. 2019'a geldiğimizde bu rakam 300 kilometreye ulaştı. Ancak son 5 yılda büyük bir yavaşlama yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan projeler haricinde Büyükşehir Belediyesi'nin metro projelerinde ilerleme oranı oldukça düşük kaldı." dedi.

Özdemir, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performansından memnun olmadığını belirterek, "Eskiden İstanbul'da büyük kavşak çalışmaları, tüneller ve viyadükler sürekli olarak yapılırdı. Ancak son yıllarda bunların azaldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız da bunu fark etti ve Büyükşehir Belediyesi'nin performansından memnun olmadığını seçim sonuçlarıyla gösterdi." şeklinde konuştu.

Özdemir, 2019 seçimlerine kıyasla mevcut yönetimin daha az oy aldığını hatırlatarak, "Bu tablo, İstanbul halkının memnuniyetsizliğini net bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

OTOBÜS SORUNU VE ULAŞIM KRİZİ

Özdemir, İstanbul'daki otobüs krizine de değinerek, "İstanbul'da 'Otobüsüm Nerede' diye bir uygulama vardı. Siz bulunduğunuz durakta otobüsün kaç dakikada geleceğini öğrenebiliyordunuz. Ancak her şeyde yaptıkları gibi bu uygulamanın da ismini değiştirdiler ve yeni bir sistem kurdular. Şu an o sistem çalışmıyor. Vatandaşlar 'Otobüsüm nerede?' sorusunu yüksek sesle sormaya başladı. Yapılan şeyler bozulmaya çalışıldı, var olan bir sistem vardı bari onu devam ettirseydiniz. İstanbulluların en büyük çilesi şu an otobüs duraklarında saatlerce beklemek. Birçok semtte artık insanlar bu şikayetlerini yüksek sesle dile getirmeye başladı." dedi.

Ayrıca, otobüslerin yenilenmeme sorununa da dikkat çeken Özdemir, "AK Parti döneminde, 2019 yılında görevi devrettiğimizde otobüslerin ortalama yaşı 5.8'di. Son 5-6 yılda Büyükşehir Belediyesi yalnızca 300 küsür otobüs aldı. Biz ise bir yılda 450 otobüs alırdık. 2013-2018 yılları arasında toplamda 2250 otobüs alarak Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olmuştuk, ortalama yaş 4.5'ti. Ancak son 6 yıldır bu alanda hiçbir ciddi adım atılmadı, sadece mazeret üretildi." şeklinde konuştu.

