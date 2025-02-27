Bingöl'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD, Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Saat 21.10'da gerçekleşen depremin derinliği ise 8.34 km olarak kaydedildi.

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AFAD resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, saat 21.10 sularında yaşanan depremin derinliği ise 8.34 km olarak ifade edildi.