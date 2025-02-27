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Özgür Özel'in diploma yanıtı şaşırttı: 31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaten...

Özgür Özel'in diploma yanıtı şaşırttı: 31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaten...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekem İmamoğlu'nun sahte olduğu iddia edilen üniversite diploması tartışmalarına yanıt verdi. Özel, "31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı sahte diploma soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

İmamoğlu'nun 1990 yılında YÖK tarafından denkliği kabul edilmeyen Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümüne yasa dışı yatay geçiş yaptığı iddia ediliyor.

İmamoğlu'nun diplomasını iptal edileceği yönündeki haberlere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in diploma eleştirilerine verdiği yanıt tartışma konusu oldu.

Parti heyetiyle birlikte Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyareti sonrası basın mensuplarına konuşan Özel, diploma tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Neyine iptal olacak? Var olan şey yok olur mu?  31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan etmiş, gelin başvurun bana demiş. Başvuruyu kabul etmiş. 31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken."

Özel'in açıklamaları sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Kullanıcılar, suçun itirafı olarak niteledi. Kimi yorumcular da "Madem böyleydi Erdoğan'ın diplomasına neden sürekli saldırıyordunuz zamanı geçmemiş miydi?" görüşü dile getirdi.

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