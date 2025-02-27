Sahur ve iftar uyarısı! Uzmanlardan ramazan reçetesi

Ramazan’a sayılı günler kala, sahur ve iftar hazırlıklarına başlandı. Oruç tutarken sağlıklı beslenmek büyük önem taşırken, sahurda tok tutan gıdalar ve iftarda mideyi yormayan besinler tercih edilmesi gerekiyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan uzmanlar ise Ramazan boyunca dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, sahur ve iftar öğünlerinde yapılan hatalara karşı uyarılarda bulundu.

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Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte sahur ve iftar hazırlıklarını planlamaya başladı. Gün boyu sürecek oruç sürecinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için sahurda doğru besinlerin tüketilmesi büyük önem taşıyor. Aynı şekilde iftarda da mideyi yormayacak, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturulması gerekiyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Asya Naz Al, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunarak, oruç tutan bireylerin dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.

KRONİK HASTALAR MUTLAKA HEKİMİNE DANIŞSIN

Kronik kalp yetersizliği olan ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan ve genel durumu bozuk olan hastalarımızın oruç tutmasını uygun bulmadıklarını dile getiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, “Yeni geçilmiş kalp krizi olan, kontrolsüz yüksek tansiyonu ve kontrolsüz şeker hastalığı olan hastalarımızın oruç tutmasını uygun görmüyoruz. Ritim bozukluğu, kalp kapak hastalığı gibi nedenlerle ciddi kan sulandırıcılar kullanan hastalarımız var. Çünkü sahurla iftar arasındaki süreç değişken olduğu için ilaçları etkin dozda alamayabiliyorlar. Ya ilaç çok fazla geliyor ya miktarı yetersiz geliyor. Belli saatlerde ilaca çok maruz kalmış oluyor, belli saatlerde az maruz kalmış oluyor. Bu da hastalarımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. O nedenle kronik hastalığı olanların ve kronik düzenli ilaç kullanması gereken insanlarımızın mutlaka oruç öncesi, oruç tutma uygun olup olmadığı açısından bir hekimine danışmasında fayda var” diye belirtti.

MİDE SORUNLARINA DİKKAT

Ramazan ayı boyunca yeme alışkanlıklarının değiştiğinin altını çizen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, “Yeme alışkanlıkları değiştiği için, normal yeme rutin programımızın dışına çıktığımız için Ramazan ayında, buna bağlı gastrointestinal sistemde bazı problemler de ortaya çıkmaktadır doğal olarak. Bunlar yapılacak küçük yeme değişiklikleriyle tamamen düzelebilen değişikliklerdir. Oruç sırasında çok uzun süreli oruç tuttuğumuzda, uzun süreli aç kaldığımızda mide asiti artar. Ramazan ayında yememize, içmemize dikkat etmemiz lazım. Ramazan ayında iftarda muhakkak çorba yenilmeli. Çorbayla salatanın beraber yenilmesi ve iftarla sahur arasında ara öğünlerin yenilmesi önemlidir. Hızlı ve aşırı derecede bir yemek yemektense sahura kadar bir veya iki tane küçük ara öğünlerle bunun takviye edilerek yapılmalıdır” dedi.

HAMUR İŞİNDEN UZAK DURULMALI

Sahur ve iftarda ağır gıdalardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “Sahur ve iftarı ağır gıdalardan arındırılmış bir şekilde yapalım. Özellikle işlenmiş gıdalardan sahurda ve iftarda hazır yiyeceklerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Sahuru atlamamamız gerekiyor. Sahur bizim için çok önemli bir öğün. Nasıl ki günün içerisinde kahvaltımız çok önemli, sahur da bizim için çok çok önemli. Çünkü sahurda aldığımız yiyecekler gün içerisinde bize enerji verecektir, bizi zinde tutacaktır. Ama sahurda yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan, hamur içlerinden uzak durmanızı öneririm. Çünkü bunlar gün içerisinde kan şekerimizi düzensiz arttıracak ve sonrasında da düzensiz insülin salgılanmasına neden olarak reaktif hipoglisemi dediğimiz yemek sonrası şeker düşüşünü yaşatacaktır. Oruçlu olduğumuz için de tekrardan bir şeker alımı olmayacağı için hipoglisemin şikayetlerimiz çok olabilir. O yüzden sahurda proteinden zengin, sağlıklı karbonhidrat şeklinde tercih etmenizi öneririm” şeklinde konuştu.





DENGELİ TABAK ŞART!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Asya Naz Al, Özellikle Ramazan dolayısıyla iki öğüne düşen beslenme modelimizde protein eksikliklerinden dolayı kas kayıpları ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslında mutlaka tabaklarımızda proteine yer vermemiz gerekiyor. İftarda et, tavuk, balık veya yeşil mercimek gibi kuru baklagillerden fayda alabiliriz. Yine mutlaka tabaklarımızda sebze, özellikle haşlanmış sebzeler olabilir ya da salata şeklinde sebzeleri tercih edebiliriz. Mutlaka sebze ve proteini tabaklarımıza eklememiz gerekiyor. Ramazan'da dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri aslında su tüketimi. Su tüketimi bizim için çok önemli çünkü vücut bütün gün aslında 15-16 saat kadar susuz kalıyor. Özellikle su tüketimimizi iftar ve sahur arasına yayarak yani ne sahurda bir anda su tüketimine yüklenmek doğru ne de iftarda yüklenmek doğru” diyerek sözlerini tamamladı.