Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler, gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlenmişti.