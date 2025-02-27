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Dün evini taşladı bugün de eski kız arkadaşı ile kızın kardeşi ve annesini bıçakladı

Dün evini taşladı bugün de eski kız arkadaşı ile kızın kardeşi ve annesini bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski kız arkadaşını, kızın kardeşi ve annesini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

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Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki bir AVM'nin önünde karşılaşan A.P. (19) ile eski kız arkadaşı S.A. tartışmaya başladı.

Bir süre sonra S.A, annesi M.A. ve kız kardeşi Z.B.A'yı yanına çağırdı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında A.P, eski kız arkadaşını, M.A. ve Z.B.A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.P'nin dün de S.A'nın evini taşladığı öğrenildi.

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