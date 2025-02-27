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Beyin kanaması geçiren oyuncu Naşit Özcan yoğun bakıma alındı

Beyin kanaması geçiren oyuncu Naşit Özcan yoğun bakıma alındı

Adile Naşit'in yeğeni ve başarılı tiyatrocu Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Kendi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

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68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Özcan'ın sosyal medya hesabında "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" denildi.

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.

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