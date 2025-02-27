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Tanyeli hastaneden paylaştı: Ağrım çok, hakkınızı helal edin

Tanyeli hastaneden paylaştı: Ağrım çok, hakkınızı helal edin

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastanede tedavisi devam eden ünlü sanatçı bugün bir paylaşım yaptı.

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve sonrasında pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli'nin tedavi süreci devam ediyor. Tanyeli'nin zorlu sürecinde en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz eşi İlker Sünnili oldu.

Geçtiğimiz haftalarda adına düzenlenen geceye bile rahatsızlığı nedeniyle gidemeyen Tanyeli'den haber var.

Hastanede tedavi altında olan Tanyeli sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi verdi.

"Hakkınızı helal edin, ağrım çok"

Ünlü sanatçı, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullandı.

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