Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den yeni açıklama geldi

Kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu hafta da partisinin grup toplantısına katılmadı. Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin son durumunu açıkladı.

4 Şubat'ta geçirdiği operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, operasyonun ardından kameralardan uzak kalınca sağlık durumu merak konusu oldu. Zaman zaman Bahçeli hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara partisi tarafından yalanlama gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; MHP Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Sadir Durmaz, Kırklareli Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Durmaz konuşmasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinerek, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.

Türkiye'nin her alanda güçlü olduğunu dile getiren Sadir Durmaz, "Dünyada yaşanan gerilimler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında, her alanda güçlü bir Türkiye'nin, sadece Türk milletinin istikbali için değil tüm mazlum coğrafyalar için de umut vesilesi olduğu görülecektir. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, önünü kesmek için geçmişten bugüne etnik mezhebi her türlü ayrışmayı kaşıyanlara, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara, milletimizin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere artık fırsat verilmemelidir. Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİ ÜZERİNE HESAP YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ"

Hiçbir gücün Türkiye üzerinden hesap yapmasına izin vermeyeceklerini anlatan Durmaz, "Anadolu'yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca taşıyan şuur, İslam'ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Türkiye'nin istikbali ve istiklali üzerine hiçbir gücün hesap yapmasına izin vermeyeceğiz. 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı, içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstevlilere rağmen gerçekleştireceğiz. Tüm mazlum coğrafyalara el uzatacak, tarihin bize çağrısına mutlaka kulak vereceğiz. Bu kutlu değerler uğruna mücadele eden, Türkün yüzyıla damgasını vuracağı günlerin heyecanını duyan herkese kalbimiz de gönlümüz de açıktır" ifadelerini kullandı.

"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZİ YAŞATMAK İÇİN GÜN BUGÜNDÜR"

Terörsüz Türkiye için kenetlendiklerini söyleyen Durmaz, "İlk toplantımız olan Kars bölge toplantısından bugüne gerçekleştirdiğimiz 15 bölge toplantımızda da ısrarla, üzerine basa basa söylediğimiz gibi şundan emin olun ki Terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür, istikbalin yol haritasını çizmek için gün bugündür, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, ayrışmadan uzlaşmak ve yönetimde kaynaşmak için gün bugündür" dedi.