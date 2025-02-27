AFAD yetkilisi Kartalkaya faciasını anlattı: Çocukları kömürleşmiş halde çuvala koyduk

Kartalkaya’daki otel faciasının detayları ortaya çıktı. AFAD yetkilisi, TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda yangın sonrası gördüklerini “Ana kucağındaki çocukların kömür haline geldiğini gördük, çuvala koyarak tahliye ettik” sözleriyle anlattı. Komisyona sunulan kısa rapor ise milletvekillerinin tepkisini çekti.

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Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda, facianın boyutlarını gözler önüne seren çarpıcı açıklamalar yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilisi, yangın sırasında bölgede gördüklerini anlatırken, yaşanan trajedinin dehşet verici ayrıntılarını paylaştı.

“ANA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN KÖMÜR HALİNE GELDİĞİNİ GÖRDÜK”

Sözcü’nün aktardığı habere göre, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, komisyona yaptığı beş dakikalık sunumda, facianın nasıl geliştiğine dair önemli bilgiler verdi. Ergin, yangının 25 Şubat gecesi saat 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildiğini, Kartalkaya Jandarma Karakolu personelinin sadece dört dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti. Ancak sağlık ekiplerinin bölgeye 46 dakika, itfaiyenin ise 57 dakika sonra varabildiğini açıkladı.

AFAD’ın ilk aşamada devreye girmediğini belirten Ergin, şu sözlerle devam etti:

“Konut ya da orman yangınlarında hayati tehlike yoksa AFAD yönlendirilmiyor. İlk etapta itfaiye, sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri olay yerine gitti. Ancak yangının büyüdüğü fark edildiğinde, yaklaşık 10 dakika sonra AFAD’a haber verildi. Ekiplerimiz ihbarın ardından 55 dakika içinde bölgeye ulaştı.”

Yangın sırasında otelde 238 misafirin konakladığını ve çalışanlarla birlikte toplam 338 kişinin içeride bulunduğunu belirten Ergin, ekiplerin ilk etapta yalnızca dört kişiyle müdahaleye başladığını ve ardından çevre illerden destek alındığını aktardı. Bölgeye toplamda 26 araç ve 105 personelin sevk edildiğini ifade etti.

Faciada en büyük can kaybının otelin cam kenarlarında yaşandığını belirten Ergin, şu sözleri sarf etti:

“Vatandaşlarımız daha çok camların önünde vefat etmiş. Olay yerine ulaştığımızda ana kucağındaki çocukların kömür haline geldiğini gördük. O çocukları çuvala koyarak tahliye ettik. Bu acı olayın başındaydım ve yaşanan trajediyi birebir gördüm.”

AFAD YETKİLİSİNİN SUNUMU TEPKİ ÇEKTİ

Araştırma komisyonuna sunulan ve yalnızca 12 sayfadan oluşan raporun yetersizliği ise komisyondaki milletvekillerinin tepkisini çekti. Sunumun yalnızca beş dakika sürmesi ve raporun üç sayfasının yalnızca görsellerden oluşması, özellikle muhalefet milletvekillerince eleştirildi.

Büyük can kaybına yol açan bu facianın tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini belirten milletvekilleri, yangına müdahaledeki gecikmelerin, oteldeki güvenlik önlemlerinin ve sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, kamuoyunda can kayıplarının önlenebileceği yönündeki tartışmalar da sürüyor.