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Oyak Renault Otomobil Fabrikası 8 milyonuncu araç üretimini kutladı

Oyak Renault Otomobil Fabrikası 8 milyonuncu araç üretimini kutladı

Oyak Renault Otomobil Fabrikası, 8 milyonuncu aracı olan Renault'un Duster modelinin üretimini kutladı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Duster'ın 8 milyonuncu aracı Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikası'nda ileri üretim teknolojileriyle üretildi.

Dayanıklılığı, sürüş konforu ve donanım özellikleriyle SUV segmentinde dikkati çeken Renault Duster, Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında Türkiye'de üretilecek yeni modellerden ilki olma özelliğini taşıyor.

Oyak Renault, mühendislik altyapısı, rekabetçi tedarik zinciri ve teknoloji odaklı yaklaşımı ile Renault'nun küresel üretim ağı içindeki stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka destekli otomasyon sistemleri, büyük veri analitiği ve sürdürülebilir endüstri çözümleri sayesinde üretim süreçlerinde kalite ve verimlilik üst düzeye çıkarılıyor. Bu yaklaşım, hem Türkiye'nin otomotiv ekosistemine katkı sağlıyor hem de Renault'nun uzun vadeli küresel hedeflerine destek veriyor.

Oyak Renault Fabrikası, gelişmiş dijital teknolojiler ve inovatif çözümlerle Renault Group'un endüstriyel dönüşümüne de öncülük ediyor. Modern ve teknolojik mükemmelliğe kendini adamış olan Oyak Renault, çalışanlarına son teknoloji dijital araçlar ve robotik sistemlerle işbirliği yapabilecekleri dinamik ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.

- Türkiye'yi otomotiv sektöründe ihracat merkezi haline getirdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jan Ptacek, Renault Group'un, güçlü ortağı OYAK ile birlikte yarım asrı aşkın süredir Türkiye'deki üretim gücünü geliştirerek, Türkiye'yi otomotiv sektöründe stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline getirdiğini belirtti.

Ptacek, 'Bugün 8 milyonuncu aracımızı gururla banttan indirirken, Türkiye'nin üretim yetkinliğini ve küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.' ifadesini kullandı.

Beş bini aşkın çalışanıyla Oyak Renault'un, Renault Group'un en verimli üretim merkezlerinden biri olmanın yanı sıra ileri mühendislik çözümleri ve yenilikçi üretim teknolojileriyle de yüksek kalite standartlarını koruduğuna değinen Ptacek, 'Oyak Renault, AR-GE merkezi, geniş satın alma ekibi, tedarik zinciri ve planlarımıza ulaşmamıza yardımcı olan diğer birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

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