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Akaryakıta indirim geldi! Tabela gece yarısı değişti litresi ne kadar oldu?

Akaryakıta indirim geldi! Tabela gece yarısı değişti litresi ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Gece yarısı itibarıyla motorine bir indirim geldi. İşte  güncel akaryakıt fiyatları

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Son dönemde brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oldu. Gece yarısı itibarıyla istasyonlarda tabelalar değişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim geldi. Benzin ve oto gazda ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. 

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 46.43 TL
İstanbul (Anadolu): 46.28 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 46.58 TL
İstanbul (Anadolu): 46.47 TL

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 27.59 TL
İstanbul (Anadolu): 26.99 TL

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