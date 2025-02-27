Akaryakıta indirim geldi! Tabela gece yarısı değişti litresi ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Gece yarısı itibarıyla motorine bir indirim geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları

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Son dönemde brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oldu. Gece yarısı itibarıyla istasyonlarda tabelalar değişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim geldi. Benzin ve oto gazda ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.43 TL

İstanbul (Anadolu): 46.28 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.58 TL

İstanbul (Anadolu): 46.47 TL

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 27.59 TL

İstanbul (Anadolu): 26.99 TL