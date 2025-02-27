Kral Muhammed’den Faslılara: Bu yıl kurban kesmeyin, adınıza ben keseceğim

Kuraklık ve ekonomik krizle boğuşan Fas’ın Kralı 6. Muhammed, ülke vatandaşlarına bu yıl kurban kesmemeleri yönünde çağrıda bulunarak bu ibadeti Faslılar adına kendisinin yerine getireceğini ekledi.

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Fas Kralı 6. Muhammed, halkına bu yıl kurban kesmemesi yönünde çağrıda bulundu. İklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık ve ekonomik nedenleri öne süren Kral, ibadeti Faslılar adına kendisinin yerine getireceğini ifade etti.

Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik’in devlet televizyonunda okuduğu Kral’ın mesajında, ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi.

Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.



‘KRAL SİZİN İÇİN KESECEK’

Ülke yönetimi olarak üzerlerine düşen sorumluluk gereği ve dini vecibelerin kolaylaştırılması hususundaki yükümlülük doğrultusunda halka bu yıl kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, bu ibadeti Fas halkı adına Kral 6. Muhammed'in yerine getireceği belirtildi.

Mesajda ayrıca Kurban Bayramı'nın her zamanki manevi anlamlarıyla ve gereklilikleriyle kutlanacağı dile getirildi.

O YILLARDA DA AYNI ÇAĞRI GELMİŞTİ

Fas'ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi daha önce 3 defa daha yaşanmıştı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.