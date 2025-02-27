Öcalan'ın çağrı yapması bekleniyor! Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı dikkat çekti: Ortalık yıkılacak...

Türkiye'de bugün herkes saat 17:00'ye odaklandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapması beklenirken, Rasim Ozan Kütahyalı'nın konuyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

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DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya yola çıktı. Heyetin burada teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme ise tarihi nitelikte.

Türkiye'de gözler saat 17:00'ye çevrilmiş durumda. Öcalan'dan bugün silah bırakma çağrısı gelebilir. Diyarbakır ve Van'da dev ekranlar kuruldu.

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı da dün yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadelere yer verdi. Bugünü işaret eden Kütahyalı, teröristbaşı Öcalan'ın bugün konuşacağını ifade etti.

"İnsanlar değil silahlar toprağa gömülecek"

Kütahyalı'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yarın ortalık yıkılacak… Yarın Ortadoğu semalarında barış bombası patlayacak. Yarından sonra artık Türk ve Kürt gençlerinin cansız bedenleri toprağa gömülmeyecek… İnsanlar değil silahlar toprağa gömülecek, PKK fesih süreci başlayacak. Çünkü yarın Abdullah Öcalan konuşacak"