Icardi ve sevgilisi İstanbul'da turladı futbolcunun tanınmamak için aldığı önlem çok konuşuldu
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Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile İstanbul turuna çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske, gözlük ve şapka taktı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor.
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Icardi ve boşanma sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara, bu kez ayrı ayrı İstanbul'a geldi.
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Wanda Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe maçını izlemeye gitti.
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Tanınmak istemediği için maske, gözlük ve şapka taktı
Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.
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