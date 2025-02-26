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Icardi ve sevgilisi İstanbul'da turladı futbolcunun tanınmamak için aldığı önlem çok konuşuldu

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Icardi ve sevgilisi İstanbul'da turladı futbolcunun tanınmamak için aldığı önlem çok konuşuldu

Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile İstanbul turuna çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske, gözlük ve şapka taktı.

Icardi ve sevgilisi İstanbul'da turladı futbolcunun tanınmamak için aldığı önlem çok konuşuldu

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

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Icardi ve sevgilisi İstanbul'da turladı futbolcunun tanınmamak için aldığı önlem çok konuşuldu

Icardi ve boşanma sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara, bu kez ayrı ayrı İstanbul'a geldi. 

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Icardi ve sevgilisi İstanbul'da turladı futbolcunun tanınmamak için aldığı önlem çok konuşuldu

Wanda Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe maçını izlemeye gitti.

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Icardi ve sevgilisi İstanbul'da turladı futbolcunun tanınmamak için aldığı önlem çok konuşuldu

Tanınmak istemediği için maske, gözlük ve şapka taktı

Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.

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