İletişim Başkanlığı'ndan BBC tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'dan İngiliz yayın organı BBC'nin Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere karşı savaş yürüttüğüne yönelik haberine tepki geldi. Başkanlık, "Haberler gerçeği yansıtmıyor." açıklamasını yaptı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BBC'de yer alan "Hala Savaştayız" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberde Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğü yönünde yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı. Söz konusu haberle ilgili BBC'ye tekzip gönderen İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin terörle mücadelesinde herhangi bir etnik grubu ya da sivil halkı hedef almadığını belirtti.

Türkiye'nin tek hedefinin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada,"BBC'nin kamuoyunu yanlış yönlendiren, tek taraflı ve gerçek dışı haberler yerine objektif ve çok yönlü bir gazetecilik anlayışıyla hareket etmesini bekleriz." denildi.