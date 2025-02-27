QNB Türkiye'den sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için stratejik işbirliği

QNB Türkiye, sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'yla (OSBÜK) işbirliği yaptığını duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sanayi ekosisteminin sürdürülebilir dönüşümünü desteklemek ve sanayi firmalarının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla QNB Türkiye ile OSBÜK arasında 'Stratejik İş Birliği Çerçeve Sözleşmesi' imzalandı.

Bu kapsamda, OSBÜK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Türker, QNB Türkiye Obi ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök'ün katılımıyla gerçekleşen imza töreni düzenlendi.

QNB Türkiye, anlaşmayla sanayi firmalarının sürdürülebilirlik yatırımlarını desteklemeyi ve finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Banka, organize sanayi bölgelerinin dönüşüm sürecine etkin katkı sağlamaya odaklanıyor.

Bankanın bu kapsamda sunduğu çözümler arasında öne çıkan 'Yeşili Artıkça Faizi Düşen Kredi', işletmelerin karbon emisyonlarını azaltma oranına göre kademeli faiz indirimi sağlayarak sürdürülebilir yatırımları teşvik ediyor.

Bu krediden faydalanan firmalara, spot veya türev işlemlerde avantajlı maliyetler ve indirimler sağlanıyor. Ayrıca, 'Dijital Köprü' hizmeti kapsamında karbon emisyonlarının ölçümlenmesi, finansal danışmanlık, insan kaynakları ve e-dönüşüm platformları gibi alanlarda özel indirimler ve kampanyalar sunuluyor.

Ödeme çözümleri kapsamında, QNBpay hizmetinden faydalanan firmalara 'Ödüyo Platformu' lisansı ücretsiz sağlanıyor.

'Yenilikçi çözümlerimizle sürdürülebilir dönüşümü destekliyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Obi ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, bu işbirliğiyle organize sanayi bölgeleri ve katılımcı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını kaydetti.

Firmaları dönüşen ekonomik yapının ihtiyaçlarına hazırladıklarını aktaran Turhan, 'Yenilikçi çözümlerimizle sürdürülebilir dönüşümü destekliyor, işletmelere iş yapış biçimlerini ileriye taşıyacak araçlar sunuyoruz. Özellikle 'Yeşili Artıkça Faizi Düşen Kredi' ile karbon emisyonlarını azaltan firmalara finansal avantaj sağlıyor ve sanayimizin düşük karbonlu ekonomiye entegrasyonunu hızlandırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Turhan, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin sanayinin geleceğe uyum sağlaması için kritik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, banka olarak ekosistemlerindeki tüm paydaşlarla proaktif adımlar attıklarını bildirdi.

QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök de QNB Türkiye olarak sanayinin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik eksenindeki gelişimini desteklerken, organize sanayi bölgeleri ve katılımcı firmalar için finansal paydaş olmanın ötesine geçerek stratejik bir çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini belirtti.

OSBÜK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Türker ise Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, hedeflerinin reel sektörün yeşil dönüşümüne liderlik etmek olduğunu vurguladı.

OSBÜK olarak Türkiye'nin 81 ilinde üretimin, istihdamın ve ihracatın kaynağı haline gelen OSB'lerin dönüşüm süreci ile ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Türker, 'Yeşil dönüşümün finansmanı konusunda bugüne kadar pek çok çalışma yaptık, yeni iş birliği protokolleri imzaladık. Bu protokollerden biri de QNB Türkiye ile imzaladığımız stratejik iş birliği protokolü. Bu protokolle, 409 OSB'miz ve 68 binden fazla firmamıza finansman kolaylığı imkanı sunuyoruz. 2 milyon 700 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan OSB'lerimiz, bu protokolün katkılarıyla ülkemizde reel sektöre lokomotiflik yapma rolünü daha da pekiştirecek.' değerlendirmesinde bulundu.