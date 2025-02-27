Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü! Kahreden anlar...

Esenyurt'ta servis minibüsün çarparak altına aldığı çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden 34 BOD 517 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı.

Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi.

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor. Görüntülerde, çocuk aracın altında kalırken sokaktaki bir kişinin minibüsün camına vurarak şoförü uyarması da bulunuyor.