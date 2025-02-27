BIST 9.609
DOLAR 36,44
EURO 38,27
ALTIN 3.387,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü! Kahreden anlar...

Esenyurt'ta servis minibüsün çarparak altına aldığı çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Abone ol

İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden 34 BOD 517 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı.

Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi.

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor. Görüntülerde, çocuk aracın altında kalırken sokaktaki bir kişinin minibüsün camına vurarak şoförü uyarması da bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti
Foto Galeri Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı
Kral Muhammed’den Faslılara: Bu yıl kurban kesmeyin, adınıza ben keseceğim
Kral Muhammed’den Faslılara: Bu yıl kurban kesmeyin, adınıza ben keseceğim
İletişim Başkanlığı'ndan BBC tepkisi
İletişim Başkanlığı'ndan BBC tepkisi
THY'den fırtına nedeniyle sefer iptalleri
THY'den fırtına nedeniyle sefer iptalleri
QNB Türkiye'den sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için stratejik işbirliği
QNB Türkiye'den sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için stratejik işbirliği
Öcalan'ın çağrı yapması bekleniyor! Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı dikkat çekti: Ortalık yıkılacak...
Öcalan'ın çağrı yapması bekleniyor! Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı dikkat çekti: Ortalık yıkılacak...
Dehşet! Anne ve babasını silahla öldürdü
Dehşet! Anne ve babasını silahla öldürdü
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den yeni açıklama geldi
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den yeni açıklama geldi
Oyak Renault Otomobil Fabrikası 8 milyonuncu araç üretimini kutladı
Oyak Renault Otomobil Fabrikası 8 milyonuncu araç üretimini kutladı
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası!
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası!
Akaryakıta indirim geldi! Tabela gece yarısı değişti litresi ne kadar oldu?
Akaryakıta indirim geldi! Tabela gece yarısı değişti litresi ne kadar oldu?
AFAD yetkilisi Kartalkaya faciasını anlattı: Çocukları kömürleşmiş halde çuvala koyduk
AFAD yetkilisi Kartalkaya faciasını anlattı: Çocukları kömürleşmiş halde çuvala koyduk