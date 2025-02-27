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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.

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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti
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