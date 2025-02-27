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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı, kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TSK'nın komuta heyetini saygısızca hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TSK'nın başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır."

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