CHP'de Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı öncesi kritik toplantı!

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı öncesinde milletvekilleriyle bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı öncesinde milletvekilleriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Önseçim Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı öncesinde milletvekilleriyle CHP Genel Merkezi'ndeki kapalı grup toplantısında bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.