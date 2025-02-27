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Washington Post'ta 'önemli değişiklik' sahibi Jeff Bezos açıkladı

Washington Post'ta 'önemli değişiklik' sahibi Jeff Bezos açıkladı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin sahibi Jeff Bezos, köşe yazıları ve editoryal görüşlerle ilgili "önemli bir değişikliğe" gittiklerini bildirdi.

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Bezos, X sosyal medya platformundan, Washington Post'ta yapmayı planladıkları değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Bundan sonra gazetenin görüş bölümünde kişisel özgürlükler ve serbest piyasalar üzerine yazılara yer verileceğini belirten Bezos, bu 2 konuyla uyuşmayan görüşlerin artık WP'de yayımlanmayacağını duyurdu.

Bezos, eskiden gazetelerin okuyucularına tüm görüşleri kapsamaya çalışan geniş tabanlı bir görüş bölümü sunmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Bugün bu işi internet yapıyor." ifadesini kullandı.

Serbest piyasalar ve kişisel özgürlüklere ilişkin görüşlerin mevcut haber piyasasında yeterince yer bulmadığına işaret eden Bezos, bu boşluğu birlikte dolduracakları için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Gazete'nin Editoryal Sayfa Editörü işten ayrıldı

Bezos, açıklamasında, aldığı karar sonrasında WP'nin Editoryal Sayfa Editörü David Shipley'in işten ayrıldığını duyurdu.

Shipley'in kararına saygı duyduğunu kaydeden Bezos, "Bu önemli bir değişiklik, kolay olmayacak ve yüzde 100 kararlılık gerektirecek." ifadesine yer verdi.

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