Memişoğlu'ndan sahte alkol açıklaması: Bu, insanı katletmek

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul ve Ankara’daki sahte alkol ölümleriyle ilgili “Bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bu, insanı katletmektir” diyerek sert tepki gösterdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Muhabirliği Eğitim Programı kapsamında yaptığı konuşmada, sağlık sisteminde yürütülen çalışmalar ve güncel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik reformların devam ettiğini vurgulayarak, özellikle koruyucu hekimliğe öncelik verdiklerini belirtti.

“Öncelikli hedefimiz koruyucu hekimlik” diyen Memişoğlu, randevu bekleme sürelerinde ciddi bir iyileşme sağlandığını ve mevcut oranların %60 oranında azaldığını ifade etti.



ESTETİK UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ: DENETİMLER ARTACAK

Estetik ve medikal uygulamalara ilişkin yönetmelik hakkında konuşan Memişoğlu, hekimlerin yetki alanlarının net bir şekilde tanımlandığını belirterek, “Hekimlerin ne yapabileceği, eğitim müfredatlarımızda açıkça yer alıyor. Uzmanlık eğitimini düzenleyen Tıpta Uzmanlık Kurulumuz da bu konuda tanımlamaları yapıyor” dedi.

Kontrolsüz uygulamaların önüne geçmek için kapsamlı denetimler yapacaklarını vurgulayan Memişoğlu, merdiven altı estetik uygulamalarının artmasını engellemek için sürecin kontrollü bir şekilde yönetileceğini söyledi.

AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ: DEZENFORMASYONA İNANMADILAR

Son dönemde aile hekimliği ile ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Memişoğlu, aile hekimliğini çok önemsediklerini ve bu alandaki düzenlemelerin sağlık sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Bazı kesimlerin eleştirilerine rağmen, son iş bırakma eylemine aile hekimlerinin büyük bir kısmının katılmadığını belirten Memişoğlu, “Aile hekimlerimizin %80’i bu eyleme katılmadı ve dezenformasyona inanmadı” dedi.

SAHTE ALKOL DENETİMLERİ: BU İNSANLIK SUÇUDUR

Sahte alkol üretimi ve dağıtımıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, yalnızca eczanelerin değil, ilaç depoları ve üretim merkezlerinin de sıkı denetimden geçirildiğini belirtti.

Bu tür yasa dışı faaliyetlerin insan hayatını doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Memişoğlu, “Bunu yapanların insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. İnsan hayatını tehlikeye atan bir gelir nasıl fayda sağlayabilir? Bu, teamülen insanı katletmektir” sözleriyle sahte alkol üretimine karşı sert bir duruş sergiledi.

Sağlık sektöründe gerçekleştirilen reformlar ve denetim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Bakan Memişoğlu, vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.