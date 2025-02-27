BIST 9.655
DOLAR 36,43
EURO 38,26
ALTIN 3.382,20
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti'li Gergerlioğlu, "terörsüz Türkiye hedefini" herkesin desteklemesini istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEM Parti'li Gergerlioğlu, "terörsüz Türkiye hedefini" herkesin desteklemesini istedi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "terörsüz Türkiye hedefine" ilişkin, "Bu önemli süreci hepimizin desteklemesi gerekiyor." dedi.

Abone ol

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti heyetinin İmralı'ya ziyarette bulunacağını ve sonrasında açıklama yapılacağını anımsattı.

Konuşulması ve çözüm üretilmesi gereken meselelerin olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Bu önemli süreci hepimizin desteklemesi gerekiyor. Artık yorulduk insanların ölmesinden; mal, can, moral kaybından tüm millet yoruldu." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Öcalan'ın çağrı yapması bekleniyor! Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı dikkat çekti: Ortalık yıkılacak... Dev ekranlar kuruldu! Öcalan İmralı'dan 4 ayrı merkeze çağrı yapacak dedi bir bir saydı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti
Foto Galeri Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sürekli tok hissediyordu, nadir vaka olduğunu öğrendi! Kilo kaybı, bulantı ve kusmanın nedeni buymuş
Sürekli tok hissediyordu, nadir vaka olduğunu öğrendi! Kilo kaybı, bulantı ve kusmanın nedeni buymuş
MSB kaynaklarından Özgür Özel'e yanıt: Tüm yasal haklar kullanılacak
MSB kaynaklarından Özgür Özel'e yanıt: Tüm yasal haklar kullanılacak
Gratis, çekilişle otomobil kazanan 15 kişiye anahtarlarını teslim etti
Gratis, çekilişle otomobil kazanan 15 kişiye anahtarlarını teslim etti
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı öncesi kritik toplantı!
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı öncesi kritik toplantı!
Oruç tutmak kalp sağlığını destekliyor
Oruç tutmak kalp sağlığını destekliyor
Stellantis ve Mistral AI stratejik işbirliklerini güçlendiriyor
Stellantis ve Mistral AI stratejik işbirliklerini güçlendiriyor
Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı
Washington Post'ta 'önemli değişiklik' sahibi Jeff Bezos açıkladı
Washington Post'ta 'önemli değişiklik' sahibi Jeff Bezos açıkladı
Memişoğlu'ndan sahte alkol açıklaması: Bu, insanı katletmek
Memişoğlu'ndan sahte alkol açıklaması: Bu, insanı katletmek
Şişli'de kız arkadaşını öldürdü aynı silahla intihar girişiminde bulundu
Şişli'de kız arkadaşını öldürdü aynı silahla intihar girişiminde bulundu
Sağanak yağış uyarısı: Bu günlere dikkat!
Sağanak yağış uyarısı: Bu günlere dikkat!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki