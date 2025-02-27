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Gratis, çekilişle otomobil kazanan 15 kişiye anahtarlarını teslim etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gratis, çekilişle otomobil kazanan 15 kişiye anahtarlarını teslim etti

Gratis, 15'inci yılına özel düzenlediği çekiliş kampanyasında kazanan 15 talihliye otomobillerini hediye etti.

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Türkiye'nin 81 ilindeki 700'ü aşkın mağazasında Gratis'in 15'inci yılına özel kampanya gerçekleştirildi. 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, tüm Gratis ve Gratis Beauty mağazalarından yapılan her 300 liralık alışverişe bir çekiliş hakkı verildi.

Türkiye genelinden 1,2 milyonu aşkın kişinin katıldığı çekiliş, yoğun ilgi gördü. Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda, 15 kişi Lexus LBX Relax model otomobil, 150 kişi Apple iPhone 16 ve 750 kişi 5 bin lira değerinde "Gratis Hediye Çeki"nin sahibi oldu.

Gratis, kampanya kapsamında otomobil kazanan talihlileri İstanbul'da özel bir organizasyonda ağırlayarak, otomobillerin anahtarlarını teslim etti.

"Kazananların da tamamı kadın olduğu için çok mutluyuz"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gratis Çoklu Kanal Satış Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demirci, kazananları Milli Piyango İdaresi ile belirlediklerini ve noter huzurunda çekiliş yapıldığını söyledi.

Demirci, 15 kişiye teslim edilen otomobillerin yanı sıra kampanya kapsamında 150 kişiye telefon, 750 kişiye de hediye çeki verildiğini aktardı.

Demirci, tüm mağaza çalışanlarının kadın olduğuna dikkati çekerek, "Biz aslında bu yolculuğu başlarken de kadınların gücüne inanarak başlamıştık. Müşterilerimizin yüzde 95'inden fazlası kadınlardan oluşuyor. Kazananların da tamamı kadın olduğu için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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