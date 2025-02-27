Abdüllatif Şener'in oğluna müebbet hapis cezası

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini öldürmesinin ardından "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı, ancak takdir indirimiyle cezası müebbete çevrildi. Annesini öldürmeye teşebbüsten delil yetersizliğinden beraat ederken, ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası ertelendi.Abone ol
Ankara’da anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Sanık, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.
ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASINDAN BERAAT
Mahkeme, sanığın annesi Berrin Şener’i öldürmeye teşebbüs ettiğine dair yeterli delil bulunmadığını belirterek, bu suçtan beraatine karar verdi.
Öte yandan, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildi.
Mahkeme kararının ardından sanığın cezaevindeki süreci devam edecek.