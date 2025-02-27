Erdoğan'ın 'ayağını denk al' uyarısına Özgür Özel'den sert yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz” sözlerine "'Ayağını denk al' diyor bize. Hodri meydan! Ne göndereceksin, partinin önüne tank mı göndereceksin" yanıtını verdi.

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Partisinin grup toplantısında kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri komutanının isimlerini vererek hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tartışmaların odağına oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" sözleriyle tepki gösterdiği Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı olarak tanıtıldığı toplantıda cevap verdi.

Erdoğan'a kürsüden yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"'Ayağını denk al' diyor bize. Hodri meydan! Ne göndereceksin, partinin önüne tank mı göndereceksin? Erdoğan'a sesleniyorum, ikimiz de bir koltukta oturuyoruz. Ama bir koltuk, Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Tanktan, koltuktan değil, hakkındaki idam fermanından korkmadan bir memleketi kuran Atatürk'ün partisinin genel başkanının koltuğudur. Beni de, CHP'nin bir üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan!"

Ne olmuştu?

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında teğmenlerin kılıçlı yemin töreni soruşturmasında ihraç edilen teğmenlerle ilgili iki kuvvet komutanını açıktan hedef almıştı. Özel'in "Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum. Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.” sözleri eleştiri konusu olmuştu.

Erdoğan: Haddini bileceksin

Özel'in tartışılan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında "Diyet borcu, Sayın Özel'i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur. Partisinin dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir. Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin." sözleriyle tepki göstermişti.