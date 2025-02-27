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DEM Parti'li Gergerlioğlu, 'terörsüz Türkiye hedefini' herkesin desteklemesini istedi

DEM Parti'li Gergerlioğlu, 'terörsüz Türkiye hedefini' herkesin desteklemesini istedi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "terörsüz Türkiye hedefine" ilişkin, "Bu önemli süreci hepimizin desteklemesi gerekiyor." dedi.

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Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti heyetinin İmralı'ya ziyarette bulunacağını ve sonrasında açıklama yapılacağını anımsattı.

Konuşulması ve çözüm üretilmesi gereken meselelerin olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Bu önemli süreci hepimizin desteklemesi gerekiyor. Artık yorulduk insanların ölmesinden; mal, can, moral kaybından tüm millet yoruldu." ifadesini kullandı.

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