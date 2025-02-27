İSKİ duyurdu: Barajların doluluğu her geçen gün artıyor

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 73,53'e yükseldi. Dün bu oran yüzde 72,76 olarak kaydedilmişti.

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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı hava, barajlardaki su seviyelerini olumlu yönde etkiledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) güncel verilerine göre, 26 Şubat'ta yüzde 72,76 olan baraj doluluk oranı, 27 Şubat itibarıyla yüzde 73,53'e yükseldi. Bu artış, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyelerinde önemli bir toparlanma yaşandığını gösteriyor.

EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLAR

İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90,34 ile Istrancalar Barajı olarak kaydedildi. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 55,62 ile Sazlıdere Barajı oldu. İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı ise yüzde 80,53 doluluk oranına ulaştı.

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 27 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre İstanbul’da barajların doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı: %62,58

Büyükçekmece Barajı: %71,25

Darlık Barajı: %70,12

Elmalı Barajı: %89,71

Istrancalar Barajı: %90,34

Kazandere Barajı: %80,44

Pabuçdere Barajı: %79,00

Sazlıdere Barajı: %55,62

Terkos Barajı: %75,51

Ömerli Barajı: %80,53