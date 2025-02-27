Yumaklı: Kırmızı et fiyatlarındaki artış spekülatif

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ramazan öncesi kırmızı et ve gıda fiyatlarıyla ilgili "Et fiyatlarındaki artış spekülatif, tedarik sorunu yok" dedi. Ayrıca Yumaklı, taklit ve tağşişle mücadelede 1,5 milyar lira ceza kesildiğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında gıda fiyatları, kırmızı et piyasası, taklit ve tağşişle mücadele, pestisit denetimleri ve orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarındaki yükselişin spekülatif olduğunu belirten Yumaklı, hükümetin ve ilgili bakanlıkların piyasa denetimlerini sıkılaştırdığını vurguladı.

"FAHİŞ FİYAT HAREKETLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların sadece arz-talep dengesine bağlı olmadığını belirten Bakan Yumaklı, fahiş fiyat artışlarına karşı üç bakanlık tarafından piyasa denetimlerinin yürütüldüğünü söyledi.

"Hiç kimsenin makul kârına müdahale etmiyoruz, ancak 1 liraya mal edilen bir ürünün 10 liraya satılması kabul edilemez. Tüm gıda perakendecileriyle geçtiğimiz ay toplantı yaptık. Piyasayı düzenleme görevini yerine getiren kurumlarla birlikte denetimlerimizi sürdürüyoruz."

"KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SPEKÜLATİF"

Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarında artış beklentisi kamuoyunda tartışma yaratırken, Bakan Yumaklı bu yükselişin tedarik sorunundan kaynaklanmadığını vurguladı.

"Türkiye’de kırmızı et tedarikinde herhangi bir sorun yok. Fiyat artışları tamamen spekülasyon kaynaklı. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa düzenleme görevimizi sürdürüyoruz. Fahiş fiyat artışı hükümetimizin kabul edebileceği bir durum değil, denetimlerimiz sürekli devam edecek."

TAKLİT VE TAĞŞİŞE KARŞI 1,5 MİLYAR LİRA CEZA

Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak için yürütülen taklit ve tağşişle mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade etti. 8 binden fazla denetim görevlisinin sahada olduğunu belirten Bakan, bugüne kadar 1,3 milyon denetim gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

"600’den fazla firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenliği konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

PESTİSİT KULLANIMI: TÜRKİYE'DE AVRUPA'DAN DAHA AZ KULLANILIYOR

Son dönemde tartışmalara neden olan pestisitli gıdalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, kamuoyunda yaratılan algının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Türkiye’ye iade edilen hiçbir ürün iç piyasada satılamaz. Bu ürünlerin gümrükten geçmeden imha edilmesi sağlanıyor. Pestisit kullanımı kontrollü ve dünya genelinde zorunlu hale gelmiş bir uygulama. Türkiye’de pestisit kullanımı kişi başına 2,3 kilogram, Avrupa ülkelerinde ise 3,2 kilogram seviyesinde. Yalnızca ihracata yönelik değil, iç piyasaya sunulan ürünler de düzenli olarak denetleniyor."