CHP ön seçim adayı İmamoğlu'ndan açıklamalar: Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla yol haritasını açıkladı. Sandığın eninde sonunda milletin önüne geleceğini söyleyen İmamoğlu, "Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Onları göndermeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen “Gel, Seç, Tarihe Geç” ön seçim toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte geldi. Öte yandan toplantıya CHP'li milletvekilleri de katıldı. İmamoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Dünya yeniden kurulurken biz de bu dünyada Türkiye'nin nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz. 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi. 1923'ten bu yana yasalar önünde herkesin eşit olduğu bir Cumhuriyet'te yaşıyor olmamızda bizim partimizin imzası var. CHP iktidarda olmadığında da siyasete yön verdi.

"Kendi eksikliklerimizden iktidar olamadık"

1980'den sonra aynı kabiliyeti gösteremedik. Milletin kabahatinden değil, kendi eksikliklerimizden iktidar olamadık. Biz iktidar olamadıkça Türkiye'miz sosyal hukuk devleti olmaktan uzaklaştı. Yıllar içerisinde daha da otoriterleşen, krizlerden koruyamayan iktidarların eline düştük. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına köklü kurulları zayıflamış bir devletle, işlevsizleşmiş bir Meclis'le, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksullaşmış bir nüfusla girdik.

"Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor"

Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor. bugüne kadar kendilerini rakipsiz zannetti, iktidarını sonsuz zannetti. Korkuyorlar. Bu milletin verdiği yetkiyi de onun için istismar etmeye başladılar.

'Siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar'

Benim hakkımda 25 yıla varan hapis cezası bir şekilde kurguladılar. Siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek, partimize kayyum atamak için süreç takip ediyorlar. Bu milletin kararından yılmadığını, yaptığı tercihi asla zalime kurban etmediğini unutmuşlar. Zavallılar acizler çaresizler. CHP halkın kendisidir hatırlatalım. Hepimizi yasaklasan ne olur her belde her köyden bir Ekrem İmamoğlu karşına dikilir, her CHP neferi bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Şimdi kendi tabanları da ön seçim ister diye korkmaya başladılar, sadece bir kişi ne derse o oluyor çünkü.

"Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz"

Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Türkiye'yi dünyada hak ettiği noktaya getirmek için yola çıkıyoruz. Bir hayalimiz var. Yükü omuzlamanın vakti gelmiştir. Sorumluluk almak için kendimize güveniyoruz.

"86 milyon insanımıza hizmet etmeye hazırız"

Ülkemiz artık yorgunluğu yozlaşmayı ve yaşanan çürümeyi kaldıramaz kaldırmıyor. Yeni genç dinamik ve akılla üreten akılla hareket eden bir yönetimle ülkemizi hep birlikte umuda kavuşturmamız gerekiyor. Biz bu güzel milleti umuda kavuşturmanın Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmanın ve hızla ilerleyen dünyayı yakalamanın yolunu biliyoruz. Planımız programımız hazır, emaneti teslim almaya, 86 milyon insanımıza hizmet etmeye hazırız.

"Sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek"

Türkiye'de her şey çok hızlı değişir, o sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Siyaseti dizayn etmeye çalışan başta Cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı o gün anlayacaklar ki bu milletimizin kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Onları göndermeyi dört gözle bekliyorum.