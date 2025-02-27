TOM Bank'tan yıl boyunca bedava çay kampanyası

TOM Bank'ın Hadi Kredi Kartı ile her ay 3 bin lira ve üzeri ekstre harcaması olan veya 500 lira ve üzeri "Altın Biriktiren Hesap" talimatı gerçekleşmiş olan banka müşterileri, bedava çay kazanıyor

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, TOM Bank, 'Yanındaki Banka' yaklaşımıyla kullanıcılarının ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Hadi Kredi Kartı ile A101'den alışveriş yapan müşterileri, Lipton Yellow Label 48'li Demlik Poşet Çay'ı her ay bedava alabiliyor.

Yıl boyunca devam edecek ve HADİ uygulaması üzerinden katılım sağlanacak kampanyayla, banka müşterileri yıllık çay ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamış olacak.

Ömür boyu ücretsiz olan Hadi Kredi Kartı'na, bankanın dijital bankacılık uygulaması HADİ üzerinden başvurulabiliyor.

Bireyler başvurdukları kredi kartlarını ister kendilerine en yakın A101 mağazalarından ister adreslerine isteyerek, teslim alabiliyor.

Müşteriler ayrıca, Hadi Kredi Kartı ile otomatik talimat vererek düzenli altın birikimi yapma fırsatına da sahip oluyor.