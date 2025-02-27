Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Gazze Şeridi’nde son 48 saatte hastanelere 17 Filistinlinin cansız bedeninin getirilmesi sonucu bölgede toplam can kaybı 48 bin 365’e yükseldi.Abone ol
İsrail’in 478 gün süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi’nde, son 48 saat içinde enkaz altından çıkarılan 17 Filistinlinin cansız bedeni hastanelere ulaştırıldı. Bölgede toplam can kaybı 48 bin 365’e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, son 48 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 17 kişinin cansız bedeni ile 19 yaralı getirildiği ifade edildi.
Son verilerle birlikte İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bugüne toplam can kaybının 48 bin 365’e, yaralı sayısının da 111 bin 780’e yükseldiği belirtildi.