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CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir

CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir

CHP'de İmamoğlu'nun ön seçim adayı sıfatı olarak tanıtıldığı ön seçim toplantısına katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayırlı olsun. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir." dedi.

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CHP'de cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

Daha önce adaylık için ismi geçen ancak ön seçime katılmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantıda yer almadı.

"Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir"

Ankara'da farklı bir toplantıya katılan Yavaş, gazetecilerin CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin yönelttiği bir soruya şu cevabı verdi:

"Ben bu konularda açıklamalarımı yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim."

"Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusuna kızdı

Mansur Yavaş, bir gazetecinin "CHP'nin de toplantısı vardı. Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu ise "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMBEK diye CHP kuruluşunun saat 15.00'teki toplantısı var." şeklinde yanıtladı.

Daha önce de "talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz" demişti

Yavaş, geçtiğimiz günlerde adaylık tartışmaların ilişkin, "Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e, bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek sandık başına gidecek.

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