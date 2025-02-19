Mansur Yavaş bağımsız aday olacak Talat Atilla kulis paylaştı

Yazar Talat Atilla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 100 bin imzayla bağımsız aday olacağı iddiasını yazdı.

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CHP'de cumnurbaşkanlığı adaylığı yarışında denklem dışı bırakılan Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

İmamoğlu'nun kazanacağı belli olan ön seçime girmeyeceğini açıklayan Yavaş ile ilgili dikkat çeken kulis, yazar Talat Atilla'dan geldi.

"Hiçbir partinin adayı olmayacak"

Yavaş'ın yakın çevresinden edindiği bilgileri aktaran Atilla, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Adaylar içinde eli en rahat olan Mansur Yavaş görünüyor. Anketlerde önde çıkmasının yanında CHP tabanının dışında da etkisi olduğu anlaşılıyor.

CHP'nin İmamoğlu'nun olmaması halinde dahi kendisini aday göstermesi zor görünüyor ama pratik bir stratejisi olduğu ifade ediliyor.

Yakın çevresine göre Yavaş hiçbir partinin adayı olmayacak.

100 bin imza ile bağımsız aday olacak.

Başta İyi Parti ve Zafer Parti Yavaş'a desteğini açıklayacak.

Kendisi açısından iyi bir tercih gibi görünüyor.

İzleyip göreceğiz!"