BIST 9.921
DOLAR 36,30
EURO 37,93
ALTIN 3.429,24
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Mansur Yavaş bağımsız aday olacak Talat Atilla kulis paylaştı

Mansur Yavaş bağımsız aday olacak Talat Atilla kulis paylaştı

Yazar Talat Atilla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 100 bin imzayla bağımsız aday olacağı iddiasını yazdı.

Abone ol

CHP'de cumnurbaşkanlığı adaylığı yarışında denklem dışı bırakılan Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

İmamoğlu'nun kazanacağı belli olan ön seçime girmeyeceğini açıklayan Yavaş ile ilgili dikkat çeken kulis, yazar Talat Atilla'dan geldi.

"Hiçbir partinin adayı olmayacak"

Yavaş'ın yakın çevresinden edindiği bilgileri aktaran Atilla, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Adaylar içinde eli en rahat olan Mansur Yavaş görünüyor. Anketlerde önde çıkmasının yanında CHP tabanının dışında da etkisi olduğu anlaşılıyor.

CHP'nin İmamoğlu'nun olmaması halinde dahi kendisini aday göstermesi zor görünüyor ama pratik bir stratejisi olduğu ifade ediliyor.

Yakın çevresine göre Yavaş hiçbir partinin adayı olmayacak.

100 bin imza ile bağımsız aday olacak.

Başta İyi Parti ve Zafer Parti Yavaş'a desteğini açıklayacak.

Kendisi açısından iyi bir tercih gibi görünüyor.

İzleyip göreceğiz!"

ÖNCEKİ HABERLER
Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma
Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma
Diyarbakır'da 16 yaşındaki Merve erkek arkadaşını öldürdü: "Elinde uygunsuz görüntülerim vardı"
Diyarbakır'da 16 yaşındaki Merve erkek arkadaşını öldürdü: "Elinde uygunsuz görüntülerim vardı"
Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Trump yönetiminden göçmen karşıtı bir hamle daha! 26 bin göçmen çocuk etkilenecek
Trump yönetiminden göçmen karşıtı bir hamle daha! 26 bin göçmen çocuk etkilenecek
Güney Kore'de 17 general ve 13 subaya soruşturma açıldı
Güney Kore'de 17 general ve 13 subaya soruşturma açıldı
Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! O sürücüler artık araç kullanamayacak
Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! O sürücüler artık araç kullanamayacak
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi
Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı