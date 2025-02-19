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Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Trabzon ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat'ta 11, Arsin'de 1, Çarşıbaşı'nda 7 ve Yomra'da 4 okulda eğitime bugün ara verildiği, aynı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.​​​​​​​

Açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

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