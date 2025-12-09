BIST 11.177
DOLAR 42,58
EURO 49,61
ALTIN 5.757,56
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı

YÖK ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı ve 2025-2028 Uygulama Protokolü imzalandı.

Abone ol

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü dostluk, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye ziyaretinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende yükseköğretim alanında atılan stratejik adımla akademik boyuta taşındı.

Bu kapsamda YÖK Başkanı Erol Özvar ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, "Türkiye ile Macaristan Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve bu zaptın "2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü"nü imzaladı.

İki ülke arasında öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılmasını, ortak akademik çalışmaların desteklenmesini ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan protokol ile ortak diploma programlarından öğrenci değişimine, staj olanaklarından diplomaların tanınmasına kadar pek çok konuda somut adımlar atılacak.

Mutabakat zaptı uyarınca Türkiye ve Macaristan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programlarının açılmasını ve uygulanmasını teşvik edecek, öğrenciler ve öğretim elemanları için karşılıklı değişim programları düzenleyecek.

Öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda diğer ülkede staj yapma imkanı bulacak, kısa süreli araştırma programları, ortak çalıştaylar, konferanslar ve seminerler ile bilgi paylaşımı hızlanacak.

Öte yandan, iki ülke, mevzuatları çerçevesinde öğrencilere burslu okuma fırsatı da tanıyacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 76 zanlı tutuklandı
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 76 zanlı tutuklandı
Garanti BBVA'ya "Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülü
Garanti BBVA'ya "Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülü
Erzurum'da 59 yıl önce yangında şehit olan 65 asker mezarları başında anıldı
Erzurum'da 59 yıl önce yangında şehit olan 65 asker mezarları başında anıldı
27 futbolcu"bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi
27 futbolcu"bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi
Dolandırıcılardan görüntülü arama ile cinsel istismar tuzağı
Dolandırıcılardan görüntülü arama ile cinsel istismar tuzağı
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Bu ülkede 'ev kadını olmak' bedava değil! Milyonlarca kadın maaş alıyor
Bu ülkede 'ev kadını olmak' bedava değil! Milyonlarca kadın maaş alıyor
Eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü
Eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü
Volkswagen'in sahibi olan aile kimdir? Piech Porsche hanedanı zorda
Volkswagen'in sahibi olan aile kimdir? Piech Porsche hanedanı zorda
Olay derbi yorumu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor
Olay derbi yorumu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor
Katılım Emeklilik portföyüne 3 yeni fon ekledi 18 yaş altı katılımcı sayısı arttı
Katılım Emeklilik portföyüne 3 yeni fon ekledi 18 yaş altı katılımcı sayısı arttı
Koçtaş'tan yeni yıla özel hediye rehberi
Koçtaş'tan yeni yıla özel hediye rehberi