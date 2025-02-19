Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Stefano Wilfred Denswil'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.Abone ol
Trabzonspor, savunma oyuncusu Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.