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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Stefano Wilfred Denswil'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor, savunma oyuncusu Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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