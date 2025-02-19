Üniversitedeki saldırıda platonik aşk iddiası! Dekan yardımcısını vuran öğrencinin asıl hedefi ortaya çıktı

Türkiye önceki gün Konya’dan gelen saldırı haberi ile dehşete düşerken olayın perde arkasındaki tüm detaylar da tek tek ortaya çıktı. Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olan Bestami Serdar Ergüder, dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulunmuştu. Öğrencinin asıl hedefinin ise takıntılı olduğu Doç. Dr. F.Z.E. olduğu ortaya çıktı.

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Üniversitedeki silahlı saldırının arkasından ‘platonik aşk’ çıktı. Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi geçtiğimiz günlerde dehşet veren bir olayla sarsıldı.

Okulun 23 yaşındaki öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı vurup intihar girişiminde bulundu. Olayın perde arkasındaki detaylar ise gün yüzüne çıktı.

Sabah'ın haberine göre saldırganın aynı fakültede görevli Doç. Dr. F.Z.E.'ye (41) ilgi duyduğu ve bir süredir mesajlar attığı, öğretim üyesi kadının da iki hafta önce dekana giderek endişelerini dile getirdiği öne sürüldü. Bu durumu öğrenen Ergüder, olay günü çift tabancayla okula geldi.

Kadını dekan kurtardı

Fakülteye giren Ergüder önce dersliklerin bulunduğu kata çıktı. Ergüder'in okula girdiği bildirilen Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ise hemen Doç. Dr. F.Z.E.'yi odasına çağırdı ve kapıyı kilitledi.

KADES'e basıp polisten yardım istedi

Daha sonra dekanlığın bulunduğu kata gelerek dekanla görüşmek istediğini söyleyen Ergüder görevliler tarafından engellendi. Bu sırada Doç. Dr. F.Z.E. de KADES'e basarak polisten yardım istedi. Tartışma seslerini duyan Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal da odasından çıktı. Ergüder'in montunun cebindeki silahı gören Yeşildal engel olmak istese de başarılı olamadı.

Saldırganın durumu ciddi

Ergüder'in silahı ateşlemesiyle göğsünden vurulan Yeşildal, yaralanmasına rağmen saldırganın başkalarına da zarar vermemesi için mücadelesini sürdürdü. Kısa sürede gelen polisleri gören Ergüder, vurduğu Yeşildal'ın odasına girerek intihar girişiminde bulundu.

Soruşturma kapsamında, dekan, F.Z.E. ve özel kalemin ifadelerine başvuruldu. Yeşildal'ın durumunun iyiye gittiği, Ergüder'in ise yaşam destek ünitesine bağlı olduğu öğrenildi.