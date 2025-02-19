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Evinde cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinde cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

 Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Bir apartman dairesinin kapısında kan izlerinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede banyoda hareketsiz yatan Ahmet D'nin (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

Başında darp izlerine rastlanan Ahmet D'nin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, adrese geldikleri belirlenen R.D, M.E.B. ve A.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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