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Trump: Amerikan askeri Ukrayna’da olmayacak

Trump: Amerikan askeri Ukrayna’da olmayacak

ABD Başkanı Trump, Ukrayna-Rusya savaşına dair yaptığı açıklamalarda önemli değerlendirmelerde bulundu.

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 Trump, “Ruslar Kiev’i yok etmek istemiyorlardı ve isteselerdi bunu yaparlardı. Eğer Avrupalılar Ukrayna'da barış gücü askeri istiyorsa bu bize uyar. Ancak Amerikan askeri Ukrayna’da olmayacak. Ukrayna'ya bir çok yardım yapıldı, verilen onca para nerede? Neden bu kadar kan döküldü?” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,Ukrayna'ya Avrupa askeri gönderilmesine karşı olmadığını ancak Amerikan askerlerinin Ukrayna'da yer almayacağını duyurdu. Ayrıca, Ukrayna'ya bugüne kadar sağlanan mali yardımlara da değinerek, bu konuda soru işaretleri oluşturdu.

Trump, Ukrayna'nın masada bir yer edinmek istediğini ifade etti. “Uzun süredir ülkede seçim yapılmadığı söylenmeli” diyerek, Ukrayna'nın yönetimsel yapısına dair eleştirilerde bulundu.

"UKRAYNA'YA VERİLEN ONCA PARA NEREDE?"

Trump, Ukrayna'ya sağlanan mali yardımlarla ilgili olarak, “Ukrayna'ya verilen onca para nerede?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu açıklama, Ukrayna'ya yapılan yardımların şeffaflığına dair bir sorgulama içeriyor.

Trump, Avrupa'nın Ukrayna'ya barış gücü askeri göndermesi durumunda buna karşı olmadığını belirtti. “Eğer Avrupalılar Ukrayna'da barış gücü askeri istiyorsa bu bize uyar” dedi. Ancak, Amerikan askerlerinin bu çatışmaya katılmayacağı konusunda net bir duruş sergiledi.

Trump, Rusya'nın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için istekli olduğunu belirtti. “Rusya, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

"RUSLAR KİEV'İ YOK ETMEK İSTEMİYOR"

Trump, Rusya'nın Kiev’i yok etmeyi istemediğini ve eğer isteselerdi bunu gerçekleştirebileceklerini belirtti. “Ruslar Kiev'i yok etmek istemiyorlardı ve isteselerdi bunu yaparlardı” dedi.

Trump, Ukrayna’daki şehirlerin durumuna dikkat çekerek, “Ukrayna’da Gazze’ye benzeyen şehirler var” şeklinde bir açıklama yaptı.

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