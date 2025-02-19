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Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'nin açıklamasında, Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da "tehdidi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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