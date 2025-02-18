BIST 9.917
DOLAR 36,30
EURO 37,95
ALTIN 3.425,97
HABER /  SPOR

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, turu Benfica'ya getirdi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, turu Benfica'ya getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica, Monaco ile 3-3 berabere kalarak ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla tur atladı. Portekiz ekibinin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Pavlidis kaydederken, Monaco'da Minamino, Ben Seghir ve Ilenikhena ağları sarstı.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Benfica karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attığı gollerle turu getirdi.

Benfica'nın gollerini 22' Kerem Aktürkoğlu, 76' penaltıdan Pavlidis ve  84' Orkun Kökçü kaydetti. Monaco'nun gollerini 32' Minamino 51' Ben Seghir, 81' George Ilenikhena attı. 

İŞTE TURLAYAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar sonunda son 16 turuna kalan takımlar:

  • Feyenoord

  • Bayern Münih

  • Benfica

  • Club Brugge

    Kerem Aktürkoğlu'nun golü:

Orkun Kökçü'nün golü:

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Acil müdahalede fiyat pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı
Acil müdahalede fiyat pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı
Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
Narin Güran cinayetinde 31 şüpheli için kovuşturma kararı
Narin Güran cinayetinde 31 şüpheli için kovuşturma kararı
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
Zelenskiy'nin eşi Zelenska'dan 'Emine Erdoğan' paylaşımı
Zelenskiy'nin eşi Zelenska'dan 'Emine Erdoğan' paylaşımı
Volodimir Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür mesajı
Volodimir Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür mesajı
Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF'den toplantı kararı geldi
Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF'den toplantı kararı geldi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Trabzonspor, Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Trabzonspor, Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli bakana tepki! Salonu terk etti
Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli bakana tepki! Salonu terk etti
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı