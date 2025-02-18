Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, turu Benfica'ya getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica, Monaco ile 3-3 berabere kalarak ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla tur atladı. Portekiz ekibinin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Pavlidis kaydederken, Monaco'da Minamino, Ben Seghir ve Ilenikhena ağları sarstı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Benfica karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attığı gollerle turu getirdi.
Benfica'nın gollerini 22' Kerem Aktürkoğlu, 76' penaltıdan Pavlidis ve 84' Orkun Kökçü kaydetti. Monaco'nun gollerini 32' Minamino 51' Ben Seghir, 81' George Ilenikhena attı.
İŞTE TURLAYAN TAKIMLAR
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar sonunda son 16 turuna kalan takımlar:
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Feyenoord
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Bayern Münih
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Benfica
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Club Brugge
Kerem Aktürkoğlu'nun golü:
#UCL | Kerem Aktürkoğlu, suskunluğunu Şampiyonlar Ligi sahnesinde bozuyor! Pavlidis çevirdi Kerem bitirdi!⚽️ pic.twitter.com/mvOMvHyUnX— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025
Orkun Kökçü'nün golü:
#UCL | Şampiyonlar Ligi’nde bizim çocukların gecesi! Bu kez Orkun Kökçü sahnede! Benfica, Orkun’un golüyle turun kapsını aralıyor!⚽️ pic.twitter.com/B7OrqVlOT2— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025