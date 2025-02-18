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İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.

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