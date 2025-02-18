Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF'den toplantı kararı geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in söylemlerinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yarın açıklamalarda bulunacak.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı açıklamaların ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kameraların karşısına geçme kararı aldı.

Hacıosmanoğlu, yarın (çarşamba) saat 13.00'te Riva'da açıklamalarda bulunacak.

İşte TFF'nin açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündeme dair gelişmelere ilişkin 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te Riva’da açıklamalarda bulunacaktır."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Dursun Özbek, bugün yaptığı açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kendilerine yazı gönderildiğini belirterek şunları söyledi:

"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Bir istişare toplantısı tertip ediyor. Ali Koç, ben ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediliyor. Mektupta özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunulup, bu derbinin ne kadar önemli olduğundan, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Şimdi mi bu değerler aklınıza geldi? Sekiz aydır görevdesiniz neredeydiniz, Türk futbolunun geldiği noktanın farkında değil misiniz? Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım. İyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi dile getirdim, kullanılan ifadelere ve söylenenlere şüpheyle yaklaştım. Dün akşam saatlerinde, Çaykur Rizespor maçımıza 1 saat kala TFF, henüz bizden de cevap almadan bu toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Henüz cevap almadan, önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıda zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR veya reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım."