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İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılıyor

İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılıyor

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

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20 Şubat Perşembe günü başlayacak ve tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin AKOM ve Meteoroloji'den yapılan peş peşe uyarılar sonucu, hava yolunda herhangi bir olumsuz yaşanmaması için tedbirler alınıyor..

Bu kapsamda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların azaltılacağı duyuruldu.

PERŞEMBE GÜNÜ UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U, CUMA GÜNÜ İSE YÜZDE 15'İ İPTAL EDİLECEK

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir.

Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.

İSTANBUL SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

Öte yandan AKOM'dan yayınlanan son hava tahmin raporunda, İstanbul'da etkili olan soğuk hava koşullarının yerini yarından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına bırakacağı kaydedildi.

KAR YAĞIŞI CUMA GÜNÜ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Perşembe aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının Cuma erken saatlerden itibaren ise şiddetini arttıracağını belirtildi.

Ayrıca, kar yağışının Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kuvvetli, yer yer yoğun şekilde etkili olmaya devam edeceği ifade edildi.

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